Caso Milik, Alvino: "ADL è incazzato nero! Non vuole avere rapporti con l'entourage"

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato sulle frequenze di Canale 8 nel corso della trasmissione 'Ne parliamo il lunedì', soffermandosi sul caso Arek Milik: "Milik? Dal punto di vista economico, De Lauretiis la perdita di qualche milione di euro l'ha messa in preventivo, non gliene frega niente. Non vuole avere alcun rapporto con chi tutela gli interessi di Milik, ha delegato solo Giuntoli. Dire che è incazzato nero è poco, il Napoli non scenderà a patti con nessuno. Ha una posizione che manterrà".