Caso Osimhen, lo juventino Zuliani attacca: “Napoli ha vinto Scudetto con plusvalenza fittizia”

Oggi alle 18:30Le Interviste
di Francesco Carbone

Claudio Zuliani, giornalista di fede juventina di Radio Bianconera, ha parlato del caso plusvalenze commentando le intercettazioni pubblicate dal quotidiano Repubblica sul caso Osimhen:  "A Milano ci hanno vinto uno scudetto senza pagare gli stipendi. A Napoli ci hanno vinto uno scudetto con la plusvalenza Osimhen, anche i fatti della Procura mi daranno ragione. Nell'aprile 2022 la FIGC assolve due volte il Napoli, ma anche la Juventus e altre squadre. Per la Juventus il caso fu riaperto e il club condannato per plusvalenze più che fittizie: mi viene da ridere, perché quei giocatori furono sottostimati dalla Juventus. La procura di Napoli apre un procedimento, che poi passerà a Roma.

A Torino, invece, che succede? La Procura di Torino - che era incompetente e quindi non poteva neanche fare l'inchiesta Prisma - apre un'inchiesta portata avanti da un procuratore napoletano e anti-juventino di professione. Alla Juventus è convenuto patteggiare perché aveva tutti contro, anche i media. C'è anche un'accusa sopita alla Roma per falso in bilancio. Ma la Juventus è stata fatta fuori dalla Champions, guarda caso per far andare proprio la Roma. CDA distrutto, squadra da rifare: ne stiamo pagando ancora le conseguenze. Ma la Juventus avrebbe fatto tutto da sola? Avete visto cosa ha riportato La Repubblica: cosa avremmo detto se al posto del Napoli ci fosse stata la Juventus? Chiné ha dormito per tutti questi anni, al Napoli non succederà nulla”.