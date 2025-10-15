Caso Osimhen, lo juventino Zuliani attacca: “Napoli ha vinto Scudetto con plusvalenza fittizia”

Claudio Zuliani, giornalista di fede juventina di Radio Bianconera, ha parlato del caso plusvalenze commentando le intercettazioni pubblicate dal quotidiano Repubblica sul caso Osimhen: "A Milano ci hanno vinto uno scudetto senza pagare gli stipendi. A Napoli ci hanno vinto uno scudetto con la plusvalenza Osimhen, anche i fatti della Procura mi daranno ragione. Nell'aprile 2022 la FIGC assolve due volte il Napoli, ma anche la Juventus e altre squadre. Per la Juventus il caso fu riaperto e il club condannato per plusvalenze più che fittizie: mi viene da ridere, perché quei giocatori furono sottostimati dalla Juventus. La procura di Napoli apre un procedimento, che poi passerà a Roma.

A Torino, invece, che succede? La Procura di Torino - che era incompetente e quindi non poteva neanche fare l'inchiesta Prisma - apre un'inchiesta portata avanti da un procuratore napoletano e anti-juventino di professione. Alla Juventus è convenuto patteggiare perché aveva tutti contro, anche i media. C'è anche un'accusa sopita alla Roma per falso in bilancio. Ma la Juventus è stata fatta fuori dalla Champions, guarda caso per far andare proprio la Roma. CDA distrutto, squadra da rifare: ne stiamo pagando ancora le conseguenze. Ma la Juventus avrebbe fatto tutto da sola? Avete visto cosa ha riportato La Repubblica: cosa avremmo detto se al posto del Napoli ci fosse stata la Juventus? Chiné ha dormito per tutti questi anni, al Napoli non succederà nulla”.