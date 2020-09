Caso Suarez, Palmeri: "Indagati solo i professori, l'hanno fatto solo perché era famoso?"

Il giornalista Tancredi Palmeri ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli del caso Suarez: "Sembrava strano che un esame durasse solo 15 minuti, di solito è un esame che dura più di 2 ore. Un mio collega spagnolo fece lo stesso esame a Perugia e durò 2 ore e mezza. Non mi tornano alcune cose. Come mai questi professori che sapevano di aver fatto una cosa sporca, si sono poi tanto mostrati ai media? Il colonnello Selvaggio Sarri dice che non ci sono altri indagati oltre ai professori, possibile? Questi docenti solo perché hanno incontrato un calciatore famoso nel loro ateneo mandano all'aria la loro carriera?".