Cassano: "A Mancini dovremo comunque dire grazie, a prescindere da come andrà a finire"

E' il sorteggio dei playoff per il Mondiale il tema della puntata odierna della Bobo TV. A parlare delle prossime sfide dell'Italia a marzo, tra gli altri c'è Antonio Cassano: "Non ci dovrebbero essere grandi problemi con la Macedonia. Ma poi ho una grande paura, quella di immaginare un Mondiale senza Cristiano Ronaldo. Se ci penso, non mi posso immaginare che il Portogallo possa rimanere fuori - al di là dell'Italia - che è una delle 4 o 5 Nazionali più forti del mondo. Io firmo adesso per giocare in Turchia. Se la finale dovesse essere col Portogallo, partiamo con un piede e mezzo fuori".

Però voglio dire una cosa. E la voglio dire adesso - prosegue Cassano -. Dovesse succede un imprevisto a marzo, a Mancini dovremo solo dire grazie per la strada che ha mostrato. Lo dico adesso, a quelli che sono già con il fucile puntato contro Mancini".