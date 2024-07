Cassano al veleno: "Francia scandalosa! Squadra della madonna ma gioca di m*rda"

vedi letture

Antonio Cassano, ex giocatori, ai microfoni di Viva El Futbol affrontando il tema Europei ha usato parole molto colorite nei confronti della Nazionale francese: "La cosa più scandalosa è la Francia che dopo cinque partite non ha fatto un gol su azione. Poi probabilmente vincerà la Francia, quando poi ti arriva il culo in faccia... Perché Deschamps ha una squadra della madonna e la fa giocare di m*rda. Dai su ragazzi, siamo seri... È un dato di fatto, non ha fatto un gol. Uno. E c'ha la squadra clamorosa.

A me la squadra che ha incuriosito di più, ed è tra le quattro migliori d'Europa, è l'Olanda. Perché perso il giocatore più forte in assoluto che era De Jong, ha perso Koopmeiners, non ha un centravanti alla Kane o alla Lewandowski o alla Mbappé. L'Olanda nessuno ne parla ma è quella che continua a giocare uomo a uomo, con idee, con coraggio, con la Turchia perdeva 1-0 ma ha continuato a fare la partita e l'ha rimontata".