Cassano ammette: "Il Napoli col Como mi ha emozionato, ho la pelle d'oca. Vi spiego..."

Nel corso di Viva el futbol è intervenuto l'ex attaccante Antonio Cassano elogiando il Napoli ed anche Antonio Conte: "Il Como gioca a calcio, anche se è meno forte e ti mette in difficoltà. Il Napoli però nel secondo tempo ha avuto un ritmo indiavolato, loro corrono, sono affamati. Dimenticate ciò che è stato Spalletti, sarà in bacheca in eterno, ma col Como mi ha impressionato che Conte è entrato nella testa dei suoi giocatori. Avevo ancora qualche dubbio, ma sono usciti Lobotka e Lukaku baciati da Conte. Conte correva con Kvara su quelle percussioni, ti dà una carica pazzesca. Anche se non è una partita di cartella, mi sono emozionato a vedere l'ambiente che Conte ha creato.

Occhio Inter che questo Napoli te lo porti dietro e ti può fare pure lo sgambetto. Devo fare i complimenti a Conte, spesso ho avuto idee diverse soprattutto sui 5 dietro, ma è subito passato a 4 che non faceva dai tempi di Bari con Olivera che è affidabile come terzino. Tutto gira intorno a Lobotka, stratosferico, ma McTominay subito è entrato nel vivo ed ha il gol nel sangue. Lukaku fa partire tutto il gioco, i codici, tutti sanno già cosa fare quando prende palla Lukaku. L'unico è Kvara che va lasciato più libero, ma mi sono emozionato a vedere la carica di Conte. Perciò ho detto occhio Inter, intanto il Napoli è primo. In modo diverso da Spalletti o De Zerbi, ma Conte mi ha emozionato. Ho sempre sottolineato il gioco, che piange sempre, ma ha dato subito identità, è entrato avvelenato. Ho la pelle d'oca per la carica, il bacio anche a Lobo che poteva sembrare per qualcuno in discussione dopo l'arrivo di Gilmour. E pure la gente si sta accendendo, e se si accende la gente di Napoli...".