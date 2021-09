Cassano: "Anguissa marziano, non lo conoscevo. Spalletti ha già vinto"

Intervenuto alla Bobo Tv, Antonio Cassano ha parlato del Napoli: "Spalletti ha già vinto trasformando il Napoli, l’ha rivoluzionato, dà spettacolo e fa goleada a tutti. Osimhen non mi convinceva, ora inizia anche a giocare, a toccare, a tenerla, ed era quello che gli mancava perché prima scattava solo. Spalletti è un fenomeno allo stato puro, non lo scopriamo oggi. Pure Fabian è un altro, poi c’è Anguissa che non conoscevo: gioca ogni 3 giorni a questo ritmo, è un marziano! Forse sono estremo, ma mi viene il paragone flash in mente con Vieira. Che chiamata di Giuntoli, in prestito con diritto di riscatto, dopo 3 giorni era in campo con la Juve e da allora è un carrarmato. Era un giocatore fuori dal giro per i dirigenti incompetenti che non conoscono i giocatori".