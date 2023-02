Cassano attacca Inzaghi: "Io mi vergognerei! -13 da una squadra meno forte e col 6° monte ingaggi"

"L'unica chance che ha per salvarsi è vincere la Champions".

Antonio Cassano, ospite della BoboTv, è tornato ad attaccare Simone Inzaghi per la stagione non positiva che sta vivendo la sua Inter: "L'unica chance che ha per salvarsi è vincere la Champions: altrimenti l'Inter è obbligata a cambiare perché a parte il derby e la Supercoppa non ha fatto bene. Io invece di essere esaltato, proverei un po' vergogna al posto di Inzaghi: sono a -13 da una squadra meno forte e che ha il sesto monte ingaggi. Si deve fare un esame di coscienza: l'anno scorso ha fatto un disastro tamponato da due trofei, ma quest'anno non ti salvano un'altra volta. A -13 a 3 mesi dalla fine, io mi vergognerei un po' caro Inzaghi".