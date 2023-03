Cassano: "C'è una sola squadra in cui può andare Spalletti! Alla Juve durerebbe un giorno..."

Antonio Cassano, ex calciatore, alla Bobo Tv parla anche di Luciano Spalletti e del suo possibile futuro.

Antonio Cassano, ex calciatore, alla Bobo Tv parla anche di Luciano Spalletti e del suo possibile futuro: "Io credo che più di questo a Napoli non possa fare. Per quanto riguarda un eventuale futuro altrove, io vedo una sola squadra dove potrebbe essere sposata la sua idea di calcio: il Real Madrid. In caso di addio di Ancelotti, se dovessi scommettere una fiche la scommetterei sul Real. In Italia non andrebbe alla Juventus, non durerebbe un giorno e mezzo. In Serie A penso solo Milan o Fiorentina".