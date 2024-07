Cassano: "Conte l'unico che può allenare Lukaku, ma occhio che Osimhen rimane"

Antonio Cassano, ex giocatore, ha parlato ai microfoni di Viva El Futbol della situazione Osimhen-Lukaku.

Il Chelsea non lo vuole Lukaku: lui si sta allenando da solo e si aspetta che Osimhen vada a Parigi. E' giusto con Conte?

"Lui è l'unico che lo può allenare, e soprattutto in Italia può ancora giocare e fare bene ancora con l'idea di Conte in Italia. Ma cosa avevo detto? Osimhen va a quelle cifre? Avevo detto occhio ragazzi, vediamo, perché ha Gonçalo Ramos e Kolo Muani avanti, pagati 100 e 100 milioni. Vedremo dove andrà Osimhen, occhio che rimane. Kolo Muani 100 l'han pagato l'anno scorso, Gonçalo Ramos 90, e sono due signori giocatori. Lo prendi per? Vediamo, occhio che fra quindici giorni si inizia in Francia. Occhio che rimane a Napoli e poi ne vedremo delle belle, perché poi viene fuori il cinema lì".