Cassano: "Conte sta facendo un favore a Kvara o gli sta togliendo qualcosa?"

L'ex attaccante Antonio Cassano, al podcast Viva el Futbol, ha commentato così la gara di domenica del Meazza: "Ero convinto che il Napoli non perdesse. Se Meret non sbaglia su Calhanoglu, l'Inter non la pareggia mai la partita. L'errore del portiere è grande, il tiro è potente ma da 30 metri e centrale. Il Napoli è stato identitario. Buongiorno ha annullato due tra gli attaccanti più forti in Italia.

Il Napoli ormai è questo, a marzo e aprile starà ancora lì e sarà una gatta da pelare per le avversarie. La squadra è identitaria, tutti sanno cosa devono fare. La cosa che mi ha impressionato è che Conte è entrato nella testa dei giocatori, anzi di più: nel sangue dei giocatori c'è Conte. Kvaratskhelia ha fatto più gol dell'inizio dell'era Spalletti, ma non è quello che a me piace, quello di Spalletti. Prima era un 10 esterno istintivo, ora no. Domanda: su Kvaratskhelia e i suoi sacrifici tattici, è un favore che Conte sta facendo al Napoli e alla squadra o gli sta togliendo qualcosa?".