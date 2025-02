Cassano: “Diao è un fenomeno! Manna non poteva prenderlo prima del Como?

Nel corso di Viva el Futbol, è intervenuto l'ex giocatore e attuale opinionista sportivo, Antonio Cassano: “Il mio chapeau della settimana va a un giocatore incredibile: Diao del Como che non conoscevo e non avevo mai visto giocare. Ha una personalità incredibile ed è un calciatore fantastico che sa anche difendere. E' arrivato da un quarto d'ora in Italia e ha già fatto 4 gol in 7 partite.

Può giocare tranquillamente in squadre come Milan, Napoli e Atalanta e credo che a giugno sarà uno dei pezzi pregiati. Immaginate se all'Atalanta va via Lookman e Gasperini prende lui, potrebbe avere un'ulteriore evoluzione. Nell'arco di 2-3 anni può diventare una roba stratosferica visto che è un classe 2005. La mia domanda è per il direttore sportivo del Napoli: caro Manna, non lo potevi andare a prendere prima che lo acquistasse il Como?".