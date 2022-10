Cassano distrugge CR7: "Non ce la fa più, col calcio che conta non c'entra più nulla"

Nel corso della puntata della Bobo Tv, Antonio Cassano ha parlato di Cristiano Ronaldo e del suo rifiuto di entrare nel finale della partita contro il Tottenham

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nel corso della puntata della Bobo Tv, Antonio Cassano ha parlato di Cristiano Ronaldo e del suo rifiuto di entrare nel finale della partita contro il Tottenham, che ha portato il club ad escluderlo dalla gara contro il Chelsea. Fantantonio ha dato il suo parere sul momento di CR7, che secondo il talento di Bari è ormai agli sgoccioli della carriera: "Bisogna avere amor proprio e la dignità di dire 'Sono arrivato'. Il suo procuratore e chi gli sta intorno lo fanno passare come il più forte, ma non hanno capito che sono 3-4 anni che non ce la fa più. Continuerà a fare gol in mille modi, ma a livello di movimenti non ce la fa più. Deve avere amor proprio, quest'estate doveva dirsi: 'Ok, vado allo Sporting, faccio il Mondiale e arrivederci a tutti'. Invece mette in difficoltà il Manchester United, la sua squadra, con cui ha fatto la storia. Poi fa ste figure, figure che avrei potuto fare io. Ha gli occhi del mondo addosso e si comporta così. Ten Hag è coerente, lo fa giocare 10-15 minuti. Andasse in America, in Cina, a Dubai. Nel calcio che conta non c'entra più niente. L'atletismo è finito, alzasse la mano e dicesse basta. E io lo applaudirei".