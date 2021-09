Cassano elogia Spalletti: “Sta mettendo i puntini sulle i a tanti giocatori, Osimhen in primis”

Antonio Cassano, ospite della BoboTv, parla così dell'exploit del Napoli, che ha raccolto ieri la sesta vittoria consecutiva confermandosi in vetta alla classifica. Parole d’elogio per l’allenatore azzurro Luciano Spalletti, secondo Cassano, l’artefice dell’ottimo inizio di campionato del Napoli: “Faccio i miei complimenti a Spalletti. È riuscito a creare una squadra e sta mettendo i puntini sulle i a tanti calciatori del gruppo, il più importante è Osimhen. Con il Cagliari ha subito zero, forse ha creato meno ma giocare sempre ogni 3 giorni non è semplice”.