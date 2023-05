Cassano: "Il Milan ha una chance solo se l'Inter gioca in 7 e con i ragazzini della Primavera"

Nel corso della Bobo TV, Antonio Cassano ha parlato dell'euroderby di questa sera fra Inter e Milan

Nel corso della Bobo TV, Antonio Cassano ha parlato dell'euroderby di questa sera fra Inter e Milan, dando un'interpretazione chiara di quella che è la sua idea sul risultato finale: "Il Milan può avere una chance solo se l'Inter giocherà in sette e coi ragazzini della Primavera. E c'è il rischio che il Milan non ce la faccia ugualmente a batterla. Con Leao o senza, cambia poco, il Milan è inferiore all'Inter.

Il portoghese non è Kakà o Ronaldinho, non lo vedo a quel livello. Per me deve succedere una catastrofe perché l'Inter esca. Dopo l'andata, l'andamento dell'ultimo mese e i due gol di vantaggio, secondo me non ci sono possibilità per i rossoneri".