Cassano: "L'Inter è la più forte, ma in campionato sta facendo schifo. E' a -20 dal Napoli"

L'ex calciatore Antonio Cassano, ai microfoni di BoboTV, ha analizzato la stagione dell'Inter, prossima avversaria del Napoli.

TuttoNapoli.net

L'ex calciatore Antonio Cassano, ai microfoni di BoboTV, ha analizzato la stagione dell'Inter, prossima avversaria del Napoli: "Con la Juventus, è la squadra in assoluto più forte in Serie A. Ha meritato di essere in finale, ma c'è un problema: in campionato sta facendo schifo. L'anno scorso ha buttato al cesso un campionato, quest'anno è a -20 dal Napoli. Io non salgo sul carro di Inzaghi, per me resta da cambiare.

In finale tutto può succedere, ma Inzaghi non è adatto all'Inter. Se l'Inter vince la Champions, cosa che spero, significa che il disastro in campionato è ancora più grande. In Champions ha fatto un grande lavoro, ma ha una squadra forte".