Cassano: "La Juve poteva perdere 7-1 col Benfica. Cosa aspettano ad esonerare Allegri?"

L'ex calciatore Antonio Cassano ha affidato ad Instagram il commento sulla situazione della Juventus dopo il ko contro il Benfica

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'ex calciatore Antonio Cassano ha affidato ad Instagram il commento sulla situazione della Juventus dopo il ko contro il Benfica: "L'ho vista male. Pensavamo tutti che facessero male, ma hanno fatto un disastro perché sul 4-1 poteva finire 7-1. Si sono salvati in due, ovvero Kostic e Iling Junior, che è entrato e ha dato due tre sgasate, ma per il resto è stato un disastro. Il Benfica gli ha fatto una faccia come un pallone, poteva fare 6 o 7 gol. E in conclusione, l'allenatore cosa dice? Che non è un fallimento. Hai fatto una vittoria su 5 partite, mai successo nella storia della Juventus. Sei andato fuori dagli ottavi.

Eravate contenti di aver beccato il Benfica? Bene, lo vedo anche io. Sono contento. Adesso rischiano pure di non andare in Europa League, ma andarci significa giocare giovedì e domenica. Il disastro continua. Io non lo so più, che aggettivi usare nei confronti dell'allenatore che continua a cercare alibi, alibi. Rientra quello, rientra quell'altro. Dovevamo essere più questo, più quest'altro. Non riesce a far fare alla sua squadra tre passaggi. È un disastro. Non capisco anche la società, che cosa aspetta a mandarlo via dopo questa debacle, perché perdono tantissimi soldi andando fuori dalla Champions League. Continuano ancora a tenerlo, boh. Questa è una domanda che mi faccio da solo".