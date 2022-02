Cassano: “Napoli senza limiti col ritorno di Osimhen. Zielinski unica nota storta, è opaco”

Nel corso della BoboTv, Antonio Cassano ha parlato del successo del Napoli contro il Venezia: "Ho visto una grande partita contro il Venezia, una sicurezza incredibile di tutta la squadra. Con il ritorno di Osimhen non pongo proprio limiti, Spalletti sta facendo un capolavoro. Ha recuperato due giocatori che ora stanno facendo la differenza: Lobotka, quel trottolino clamoroso che non perde una palla e poi c'è Juan Jesus che faceva tribuna da quattro anno. L’unica nota storta nelle ultime partite è Zielinski. A me piace da impazzire, ma sta facendo fatica ultimamente, lo vedo opaco. Ora se il Napoli vince contro l'Inter se la gioca alla grande. Il Napoli è l'unica squadra che può contendere lo scudetto ai nerazzurri”.