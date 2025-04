Cassano non ha dubbi: "Campionato finito, l'Inter è troppo più forte di tutti"

Antonio Cassano, intervenuto al podcast Viva el Futbol, spiega che la grande favorita per la vittoria dello scudetto è l'Inter. Lettura del calendario a confronto. Questo il suo commento: "Per me il Napoli da qui alla fine le vince tutte, ma il campionato è finito. Il Bologna ora ha anche la semifinale di Coppa Italia, comunque il Napoli se la giocherà anche a Bologna. L'Inter ha un calendario più complicato, ma per me è troppo più forte delle altre e può vincere anche con una seconda squadra. A meno di clamorosi intoppi, è la super favorita. Non vedo con chi possa perdere punti la squadra di Inzaghi. Ma ripeto il Napoli può vincerle tutte.

Inzaghi mi sta gasando, ha una carica impressionante. Ora dico una cosa che tutti riprenderanno. Simone lo conosco da quando era alla Lazio e io alla Roma. Non mi è mai stato antipatico, anzi mi stava molto più antipatico Filippo, il fratello. Quando lo attacco è perché non mi è piaciuto in determinate situazioni. Ma nelle ultime uscite mi sta piacendo. Solo che non mi convince la squadra sempre sotto la linea della palla difendendo a cinque. Ma lo vedo adrenalinico, come dissi per Conte a inizio campionato quando correva con Kvara sulla fascia".