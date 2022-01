Cassano non ha dubbi: “La Fiorentina ha vinto in Coppa Italia per demeriti del Napoli”

Ospite della BoboTv, Antonio Cassano parla così del Napoli e della pesante sconfitta rimediata in Coppa Italia: “Contro la Fiorentina non mi è piaciuto il Napoli. Ha fatto grande fatica, ha recuperato la partita al 90’ con due uomini in meno però ha fatto una gran fatica. Non mi è piaciuto. La Fiorentina ha fatto una buona gara però non so quanto sia merito della Fiorentina e demerito del Napoli. Secondo me ci sono grandi demeriti del Napoli perché non mi è piaciuto per niente. Però ci sta sbagliare una partita ogni tanto anche se prendere 5 gol in casa è pesante”.