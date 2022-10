Cassano pazzo di Kvara: "Mi esalta, mai visto uno così da noi! E il Napoli ha dominato"

L'ex attaccante Antonio Cassano ha analizzato la decima giornata di campionato attraverso il suo canale 'Instagram'.

"Il Napoli - ha detto - ha disputato una grandissima partita, dominando 90 minuti. S'è ritrovato a prendere due gol causa incertezze, ma ha fatto la gara per 90 minuti. Kvara mi esalta: 7 gol e 6 assist, mai visto nessuno all'esordio con questa continuità. Il Milan ha sofferto tremendamente. Ma le grandi squadre vincono anche così e l'ha vinta. Per l'Inter normale amministrazione, dopo la vittoria in Inter-Barcellona si sono rimesso in pista, contro la Salernitana ho rivisto l'Inter e con Lautaro è ripartita".

Cassano s'è poi soffermato sulle vittorie di Juventus e Atalanta e sul pareggio della Lazio all'Olimpico contro l'Udinese: "La Lazio non ha disputato una buona partita e ora senza Immobile diventa un casino, Sarri però ha sempre qualcosa che non va... L'Atalanta è la grandissima sorpresa a livello europeo, Gasperini è veramente un fenomeno e sta portando l'Atalanta a essere prima o seconda. La Juventus doveva fare una sola cosa: vincere con solidità e l'ha fatto. S'è visto un Torino inguardabile, ma la Juve ha vinto meritatamente. Ben accorti, organizzati: hanno calciato 5-6 volte e vinto meritatamente. Ora si spera possano ripartire".