Cassano pazzo di Lobotka: “E’ insostituibile. Ad oggi il sacrificabile in mediana è Fabian"

Antonio Cassano, intervenuto alla Bobo TV, ha detto la sua sul Napoli, in particolar modo sul centrocampo di Spalletti: "Zielinski è un periodo che sta facendo fatica, ma proprio nella continuità. Chi mi sta impressionando è Lobotka, oggi toglierlo non lo so che benefici possa dare al Napoli. Anguissa finché non si è fatto male ha fatto fare il salto di qualità. Fabian Ruiz alti e bassi, per questo dico che se devo sacrificare qualcuno dico proprio Ruiz. Perché non puoi togliere Lobotka, che è il cervello della squadra, Anguissa invece è il perno principale. Contro l'Inter il Napoli ha vinto ai punti, facendo un tempo e mezzo migliore dei nerazzurri".

Sulla lotta al titolo: "La favorita per lo scudetto è l'Inter senza se e senza ma. Segue il Napoli e poi il Milan, che fa risultati alternando prestazioni buone e meno buone. Può vincere giocando bene ma anche con prestazioni meno brillanti, come nel derby".