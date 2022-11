Cassano: “Sarà un caso, ma quando è uscito Lobotka il Napoli ha preso due gol"

L'ex attaccante Antonio Cassano ha analizzato le partite delle italiane in Champions League attraverso il suo canale 'Instagram’

L'ex attaccante Antonio Cassano ha analizzato le partite delle italiane in Champions League attraverso il suo canale 'Instagram’: “Il Napoli è andato ad Anfield e fino all’85’ ha dimostrato di essere una squadra vera, seria, di alto livello e oggi è la più in forma d’Europa perché si è giocato la partita alla pari col Liverpool. Non ha sofferto tanto e neanche il pubblico di Anfield che è tremendo. Poi ovviamente sarà un caso che esce Lobotka all’85’ e il Napoli prende due gol. Il Napoli ha mollato un pochettino e anche l’allenatore l’ha detto, soprattutto negli ultimi cinque minuti. Però il Napoli continua ad essere una squadra super. Kvaratskhelia anche lì ha dimostrato di essere un giocatore super e totale“.