Cassano sbotta: “Messi-Maradona? Non c’è paragone! Attaccatevi al ca**o, buffoni”

Antonio Cassano, ai microfoni della Bobo tv, è tornato sul paragone tra Messi e Maradona lasciandosi andare ad un duro sfogo

Antonio Cassano, ai microfoni della Bobo tv, è tornato sul paragone tra Messi e Maradona lasciandosi andare ad un duro sfogo: "Devo dirla perché sono avvelenato, a quei buffoni e pagliacci, non posso usare parole ancora più dispregiative. Ma a quei buffoni che continuano a fare il paragone Messi-Maradona: si mettessero l'anima in pace. Lo capiscono o no? Indipendentemente da come andrà il Mondiale, Messi è il più grande giocatore che il calcio abbia mai visto. Si mettessero l'anima in pace perché mi stanno spaccando il c... Ogni giorno a dire che il paragone non c'è, ma mettetevi l'anima in pace.