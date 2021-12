Cassano si complimenta col Napoli: “Senza i 5 più forti per un pelo non ha battuto l’Atalanta”

Nel corso della Bobo Tv, l'ex attaccante Antonio Cassano ha parlato del Napoli e della partita di sabato con l’Atalanta: “In tre giorni Spalletti ha organizzato la difesa a tre contro la squadra che fa il calcio più bello in Italia e uno dei migliori in Europa. Si è giocato a viso aperto la partita, è stata una partita meravigliosa. Ricordiamo che al Napoli mancavano 5 giocatori, i più forti della rosa, ed è andato ad un pelo dal vincere la partita. Non ha speculato e ci ha provato anche se alla fine ha perso”.