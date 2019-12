Cassano su Insigne: "E' un mio amico, ma fare il capitano a Napoli è dura..."

Antonio Cassano, ex attaccante ed opinionista, ha parlato ai microfoni della trasmissione 'Tiki Taka' su Canale 5, commentando il momento del Napoli di Carlo Ancelotti dopo l'ultimo pareggio della Dacia Arena contro l'Udinese: "Insigne in nazionale? In nazionale contro chi hanno giocato, il Liechtenstein o la Bosnia. Lorenzo è un mio amico, è un giocatore fantastico ma ha la responsabilità. Fare il capitano a Napoli è dura, non è come in altri posti".