Cassano sullo Scudetto: "Mi piacciono le romane, ma Napoli ha qualcosa in più di entrambe"

Antonio Cassano, ex giocatore, tra le altre, di Milan e Sampdoria, si sofferma, direttamente alla "Bobo TV" sulla lotta scudetto: "Mi piace molto la Lazio, può essere la mina vagante di questo campionato. Insieme alla Roma di Mourinho – ha detto Cassano – possono lottare per lo Scudetto. Anche se il Napoli, forse, ha ancora qualcosa in più di entrambe.

Qualcosa di Sarri già si è vista. La più grande difficoltà è al livello difensivo. I biancocelesti hanno giocato 5 anni con la difesa a 3 e all'inizio hanno avuto un po' di problemi. Ci sarà un percorso da fare, non come alla Juventus che gli hanno subito rotto.... La Lazio è una società che ti dà tempo per crescere. Questa squadra arriverà al punto in cui si divertiranno e arriveranno anche i risultati. Felipe Anderson è un acquisto perfetto".