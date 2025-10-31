Cassano: “Tatuaggio Spalletti? Tutte cag**e, se vincerà con la Juve ne farà un altro"

vedi letture

Sta facendo parecchio discutere la decisione di Luciano Spalletti di allenare la Juventus. Una scelta che ha scatenato le reazioni dei tifosi del Napoli, molti dei quali non hanno preso bene il passaggio del tecnico agli storici rivali. Sull’argomento è intervenuto anche l’ex attaccante Antonio Cassano al podcast Viva el futbol: "Il tatuaggio del Napoli e il suo passato con gli azzurri? Sono tutte cagate. Al Napoli tifava Napoli, alla Juve tiferà Juve. E quando affronterà gli azzurri cercherà di vincere 3-0.

Vorrei fare una domanda a tutte le persone in Italia. Se voi tifate una squadra e vostro figlio avesse la fortuna di essere scelto da un altro club, cosa fareste? Tutti risponderebbero: 'Tiferei contro la mia squadra e a favore di mio figlio'. Che discorsi sono? Ora Spalletti allena la Juve e tiferà Juve, è un lavoro. Io sono sempre stato tifoso dell'Inter, ho giocato nel Milan e ho sempre fatto gol all'Inter. Cercavo di dargli 3-4 gol, e allora? Ho vinto lo scudetto con il Milan e in quel momento tifavo Milan. Poi sono andato all'Inter e in quel caso oltre ad amare il club ero anche tifoso. Uno può essere tifoso fino ad un certo punto, poi però c'è un lavoro. Spalletti ha il tatuaggio del Napoli e continuerà ad averlo orgogliosamente. Poi se vincerà con la Juventus se ne farà un altro, sull'altro braccio".