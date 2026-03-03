Buongiorno: “Partita speciale col Torino! Sarà difficilissima, attenzione al loro attacco”

vedi letture

Una gara dal sapore particolare per lui, che ritroverà la squadra in cui è cresciuto e si è affermato prima del trasferimento in Campania.

Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio CRC soffermandosi anche sulla sfida della 28ª giornata di Serie A contro il Torino, il suo recente passato. Il centrale azzurro è stato infatti acquistato proprio dai granata nell’estate 2024 per un’operazione complessiva da 36,5 milioni di euro. Una gara dal sapore particolare per lui, che ritroverà la squadra in cui è cresciuto e si è affermato prima del trasferimento in Campania.

Le parole di Buongiorno

Proiettandosi verso il match del Maradona, Buongiorno ha raccontato le sue emozioni: “Per me è una partita speciale, già da quando avevamo giocato a Torino. Sicuramente lo sarà anche venerdì. È stata una parte importantissima della mia vita e sarò molto contento di ritrovare tutte le persone che ho avuto modo di conoscere nel corso degli anni. Sarà una partita difficilissima, loro in attacco potrebbero crearci molti problemi. Ci saranno molti duelli a centrocampo quindi dovremo farci trovare pronti da quel punto di vista e grazie all’aiuto del Maradona cercare di vincere la partita”. Parole che confermano quanto la sfida contro i granata abbia per lui un significato che va oltre i tre punti.