Castellini: "Torino ha assolutamente bisogno di punti, troverà un Napoli diverso"

L'ex portiere azzurro Luciano Castellini è stato intervistato in esclusiva per TorinoGranata.it: “Il Napoli è in crescendo e martedì sera, a mio avviso e da commentatore esterno, ha disputato una partita tatticamente perfetta con il Barcellona. Penso che con il Torino giocherà un match diverso rispetto a quello con i blaugrana dove Gattuso è stato bravissimo e ha chiuso tutti gli spazi, mentre sabato sera saranno i partenopei a fare la partita e il Torino farà un po’ come ha fatto il Napoli con il Barcellona. E’ difficile da decifrare quale sarà lo svolgimento della gara, anche perché il Torino non è in una bella situazione e il Napoli è in crescendo. Però il Toro deve assolutamente iniziare a fare punti”.