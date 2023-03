Cauet avverte: "A Torino non sarà una passeggiata, pressa tanto ed è più fresco"

Benoit Cauet, ex Inter, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Benoit Cauet, ex Inter, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Mi aspetto una partita molto complicata per il Napoli perché il Torino pressa tanto, ti mette in difficoltà, ti fa svenare nell'uno contro uno. Non sarà una passeggiata, a maggior ragione dopo una partita di Champions League. Il Torino ha avuto la settimana-tipo e ha potuto prepararsi al meglio, il Napoli no. Dal punto di vista fisico i granata staranno meglio, anche se l'entusiasmo di casa Napoli può aiutare a recuperare".