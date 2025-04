Cauet avverte il Napoli: "Il Toro sta facendo molto bene! Inter? Stanca mentalmente"

Domani gli azzurri di Antonio Conte saranno alle prese con una gara importante molto importante contro il Torino in vista della corsa scudetto che vede il Napoli in corsa fino all'ultima giornata. Benoit Cauet, allenatore ed ex calciatore di Inter e Como, si esprime così a 1 Station Radio: “Io non penso che sia un risultato scontato. Credo che il Torino sia una squadra che ultimamente sta facendo molto bene e ha voglia di conquistarsi un posticino importante. È una squadra che, secondo me, se la giocherà per provare a portare a casa qualcosa".

L'ex centrocampista parla anche del momento della formazione della sua vecchia squadra: “Credo che la sconfitta nel derby abbia evidenziato una certa stanchezza, soprattutto a livello mentale. Quando perdi una partita così importante, hai voglia di riscatto e di dimostrare il tuo valore. Ora ogni gara è fondamentale, sia in campionato che in Champions League. Non credo che l’Inter voglia scegliere una sola strada: penso che vorrà vincerle tutte fino alla fine".