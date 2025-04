Cauet: "Dal Napoli arriva un'ottima notizia per la Serie A"

Benoit Cauet, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Dopo un periodo difficile per il Napoli ora la squadra è tornata a vincere per poter lottare fino alla fine per lo scudetto. Questa è un’ottima notizia per il campionato italiano, mi auguro che il titolo si decida nell’ultimo quarto d’ora dell’ultima partita. Il calcio è bello se giocato così, i conti si devono fare alla fine. Inter e Napoli son due squadre che non molleranno.

E’ più difficile il percorso dell’Inter perchè ha più impegni. Conte è uno che sa vincere, lo sapeva fare anche da calciatore. Troverà sicuramente le armi giuste per motivare la sua squadra. Il Napoli è migliorato molto anche dal punto di vista del gioco e il merito è di Conte. La squadra è esperta, c’è gente che ha vinto trofei e c’è l’abitudine ad affrontare momenti così caldi”.