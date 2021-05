Cauet promuove Galtier: "Ha tutto per poter allenare un grande club come il Napoli"

Benoit Cauet, ex centrocampista dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli del tecnico del Lille, accostato al Napoli, Galtier. “Ha fatto 10 anni di gavetta da secondo e ne ha passate tante. Ha portato risultati importanti sia al Lille che al Saint Etienne. Adesso è in testa alla Ligue 1 e potrebbe vincerla. E' un uomo intelligente e ha le capacità per poter allenare una grande squadra come il Napoli. Se Gattuso va via magari potrebbe allenare il Napoli".