Causio avvisa: “Occhio al Napoli di Conte. Con la Juve non aveva coppe e vinse lo scudetto"

L'ex centrocampista della Juventus Franco Causio, ha rilasciato una intervista a La Gazzetta dello Sport, parlando di Serie A e di mercato.

Acquisti che la incuriosiscono: faccia i nomi.

"Taremi: è uno che ha fatto sempre gol. Bisogna dire che l’Inter non sbaglia un colpo da molti anni. Poi, Zielinski: ovviamente lo conosciamo da tempo, io dai tempi di Udine. In tutto questo, l’Inter resta sempre la favorita per lo scudetto ma di certo mi piacerebbe che rispetto alle ultime due annate in cui fra Napoli prima e nerazzurri poi non c’è stata gara, beh, che venga fuori un campionato ben più avvincente. Chi può... infiammarlo? Conte e mi auguro Motta".

Ecco: alla fine il colpo potrebbe essere Antonio Conte.

"Conte sta arrivando. Ripeto, come un avviso: Conte sta arrivando. E non ha le coppe. Se parte bene, e certamente raddrizzerà la situazione dopo l’annata dello scorso anno, diverrà l’antagonista principale dell’Inter. Lukaku? Se è il Romelu dell’Inter va bene, quello della Roma no. Poi Buongiorno è un ottimo acquisto, uno dei difensori centrali migliori che oggi ha l’Italia, e il centrocampo è comunque sempre ottimo. Conte o lo segui o lo segui... Farà benissimo. Con la Juve il primo anno non aveva le coppe. E vinse lo scudetto".