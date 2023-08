Causio: “Difficilissimo per il Napoli ripetersi, ecco la squadra che può infastidirlo”

"Scambio Lukaku-Vlahovic? Non lo farei, il serbo e Chiesa sono intoccabili, fossi la Juve darei via più Pobga”.



Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l'ex calciatore di Juventus Franco Causio: "Non è facile ripetersi, quest’anno ci sono delle squadre come Milan, Inter Juve, Lazio, Roma e Atalanta che sono tutte rinforzate. Non credo che accadrà quello che è successo l’anno scorso con la vittoria del titolo con quel vantaggio. E’ difficilissimo per il Napoli, il metodo di lavoro dell’allenatore è cambiato, non o quale modulo utilizzerà Garcia. Un allenatore bravo è sempre quello che fa giocare bene la squadra quando si mette a disposizione della società.

Grave la perdita di Kim? Nessuno si aspettava un campionato eccezionale come ha fatto l’anno scorso il coreano. Vediamo cosa succede sul mercato, sono dell’idea che qualcosa ancora per qualche squadra accadrà. Secondo me, l’Inter è quella che può dare più fastidio al Napoli, l’anno scorso i nerazzurri non hanno avuto continuità contro le squadre piccole.

Juve? Vediamo quello che farà sul mercato, non avrà le coppe e potrà dedicarsi solo al campionato. Se rimane come è adesso è competitiva, sicuramente qualcosa deve migliorare.

Scambio Lukaku-Vlahovic? Non lo farei, il serbo e Chiesa sono intoccabili, fossi la Juve darei via più Pobga”.