Causio: "Milik non avrà problemi ad affrontare il ritiro, con quello che guadagna..."

Franco Causio, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni circa il futuro di Milik nel suo intervento a Radio Kiss Kiss Napoli: "A me non spiacerebbe vedere Milik alla Juventus, ma bisognerà vedere la situazione di Higuain. Alla Juve vanno tutti, ma devi conquistarti il posto. A me piacerebbe comunque. Credo che Milik non abbia problemi ad affrontare il ritiro nonostante sia sul mercato, con quello che guadagna... Sarri? Non si è integrato nella società e nello spogliatoio. Determinate cose non puoi ottenerle da calciatori di un certo livello. A Torino ha fallito".