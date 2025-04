Causio: “Nessuno si sarebbe immaginato il Napoli primo a questo punto della stagione”

Franco Causio, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Conte ha una dote eccezionale, riesce ad entrare nella testa dei suo giocatori. Lui arriva a toccare le corde giuste dei calciatori che danno l’anima per lui. Chi si sarebbe immaginato che il Napoli fosse primo a questo punto della stagione? Direi nessuno. E’ stato Conte a volere a tutti i costi sia Lukaku che McTominay, bisogna solo ringraziarlo.

Lecce-Napoli? L’ambiente leccese, dopo la scomparsa di Graziano Fiorita, è un po’ giu di morale. Le istituzioni avrebbero potuto agire meglio, ma quelli sono ‘scienziati’ e hanno sbagliato a valutare la cosa.

Inter? E’ calata mentalmente, in questo momento pesano le tre sconfitte di fila. Domani si giocheranno la semifinale di Champions e non possono fallire quest’obiettivo. Faccio il tifo per l’Inter in Champions League, ma è normale perdere qualcosa in campionato, è fisiologico”.