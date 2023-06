Causio perplesso: "Juve, perché patteggiare? Il -10 è costato altri punti, eppure è dietro solo al Napoli"

Franco Causio, ex giocatore della Juventus, ha parlato a Tuttosport della stagione appena conclusasi con il settimo posto della squadra bianconera

Franco Causio, ex giocatore della Juventus, ha parlato a Tuttosport della stagione appena conclusasi con il settimo posto della squadra bianconera, penalizzata per i noti fatti extra-campo: "Era già un’annata anomala per il Mondiale, tanti giocatori sono tornati cotti o mezzi infortunati. Il Napoli ha fatto un campionato a sé, ma la Juve con i 10 punti tolti ne ha fatti 73. Quanti ne hanno fatti l’Inter, il Milan, la Lazio? Nonostante quello che è successo, a partire dagli infortuni: Pogba non lo ha mai avuto, Di Maria saltuariamente, Chiesa è entrato e uscito e non è ancora il vero Chiesa, Vlahovic ha avuto la pubalgia, Alex Sandro e Bonucci problemi... Allegri non ha mai potuto schierare la squadra che aveva in mente e oltre all’allenatore ha dovuto fare anche il dirigente e non è facile. Il patteggiamento mi lascia perplesso: quando leggo Paratici 4 punti, Nedved 3 punti... cosa c’entrano? E poi psicologicamente i punti tolti ne sono costati altri.

Se mezzora prima della partita, come a Empoli, togli a una squadra 10 punti va in campo distrutta. Io avrei detto che psicologicamente non era pronta per giocare e non sarebbe scesa in campo. Nonostante tutto, senza penalizzazione la Juve sarebbe entrata in Champions. Da certi giocatori mi aspettavo di più, anche Allegri qualche errore lo ha fatto, ma con tutto quello che successo la stagione per me è positiva. Ora bisogna ripartire da un’analisi profonda sui giocatori: ripartirei dai giovani, quelli che rientrano come Cambiaso, Rovella, De Winter, Kulusevski, e quelli che ci sono come Fagioli, Miretti, Iling. Come fece Boniperti con noi negli anni Settanta".