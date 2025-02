Causio presenta l'Udinese: "Attenzione all'attacco, ma c'è un punto debole evidente"

Franco Causio, ex calciatore della nazionale ma anche dell'Udinese prossima avversaria del Napoli in campionato, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Conte, oltre a saper giocare a calcio, ha fatto qualcosa di più di tutti noi leccesi perchè è diventato un grandissimo allenatore. Roma-Napoli? Non si può sempre vincere, i giocatori non possono giocare sempre al 100%. Con la Roma il Napoli avrebbe potuto anche perdere, l’importante è che il Napoli non perda con le piccole per vincere il campionato.

L’Udinese è una squadra ostica, può vincere o perdere con tutti. Lucca è bravo, poi c’è Thauvin, è tornato Sanchez, ma forse in fase difensiva l’Udinese spesso si addormenta. Domenica vincevano 2 a 0 col Venezia e poi si son fatti recuperare, per fortuna che poi hanno fatto il goal del 3 a 2. Il Napoli sulla carta ha già vinto con l’Udinese, ma il campo è un’altra cosa. Conte preferisce la continuità, perciò ha preferito Neres a Kvaratskhelia. Neres sta facendo il suo ed anche di più”.