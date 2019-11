Causio se la prende con Ancelotti: "Doveva convincere la squadra a tornare in ritiro"

Franco Causio, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni circa la paradossale situazione che vive il Napoli nel suo intervento a Radio Kiss Kiss Napoli: "La situazione attuale è molto diversa da quello che accadde col silenzio stampa del Mondiale '82. Ancelotti doveva convincere i calciatori ad andare in ritiro. Sono persone pagate bene e se la società dice di andare in ritiro, non punitivo, l'allenatore deve convincere la squadra a seguirlo. Ripeto, De Laurentiis ha dettto che si trattava di un ritiro costruttivo e non è una cosa strana. Il ritiro non è una punizione".