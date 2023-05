Cavani: "Miei figli pazzi del Napoli, sanno tutti i cori! Hanno due idoli"

L'ex attaccante del Napoli Edinson Cavani ha parlato a Dazn

L'ex attaccante del Napoli Edinson Cavani ha parlato a Dazn: "I miei due figli sono tifosi del Napoli. Quando il Napoli non vinceva il campionato o era fuori dalla Champions loro impazzivano. Sono nati a Napoli e sono cresciuti in una città che anche a me ha dato tanto. Quindi è giusto siano liberi di tifare per il Napoli. Conoscono tutti i cori da stadio. Io ricordo solo "I ragazzi della curva b" ma loro scherzano perché oggi ci sono cori e canzoni nuove.

Idolo dei miei figli? Loro parlavano molto di Kvaratskhelia e Osimhen. Anche venti giorni fa quando sono venuti a trovarmi me ne parlavano. E' bello sapere abbiano questi idoli".