Cavani-Salernitana, l'agente smentisce: "Nessun contatto, non sappiamo niente"

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Walter Guglielmone, fratello e anche manager di Edinson Cavani, è stato intervistato dai microfoni di SerieANews.com in merito alla possibilità che il Matador si trasferisca alla Salernitana: "Con noi nessun contatto, non sappiamo niente. È difficile al momento che Edi giochi per la Salernitana”.