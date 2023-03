Cavasin non ha dubbi: "Napoli può affrontare Real, City e Bayern senza timore"

Alberto Cavasin è intervenuto a Marte Sport Live sulle frequenze di Radio Marte

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

Alberto Cavasin è intervenuto a Marte Sport Live sulle frequenze di Radio Marte: "Un plauso alla dirigenza del Napoli, che ha avuto il coraggio di prendere giocatori non dico semi sconosciuti ma che hanno sostituito elementi importantissimi. Ecco, tutto è partito da lì, poi c'è la mano dell'allenatore che ha sviluppato una mentalità, un gruppo in cui tutti si esprimono al meglio, quando nascono poi certe annate quasi irripetibili diventa ancora più stuzzicante l'avventura in Champions. A mio avviso, per quanto sia difficile, il Napoli è favoritissimo per accedere alla finale.