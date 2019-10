CdS, Giordano: "Ghoulam? Dipende tutto da lui, credo si tormenti pensando al giocatore che era"

Antonio Giordano, firma del Corriere dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte: “Ghoulam deve capire che dipende da lui. Sono consapevole che sul piano psicologico non sia facile riprendersi, sono convinto che viva questo momento con grande tormento. Penso che lui in questo momento si interroga sul tipo di giocatore che era e sul tipo di giocatore che è adesso. Serve grande volontà ed una grande forza nell’allenamento, la sua volontà è encomiabile perché ha rinunciato alla Coppa d’Africa per allenarsi per tornare quello di una volta, ma al momento non è ancora quel giocatore".