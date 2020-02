CdS, Giordano: "Ieri Maradona ha annullato Messi, nel santuario non c'era spazio per lui"

Antonio Giordano, giornalista de Il Corriere dello Sport, ha analizzato il pareggio tra Napoli e Barcellona ai microfoni di Radio Marte: "Mertens straordinario a prendersi la serata che sembrava destinato a Maradona più che a Messi. Maradona ieri ha cancellato Messi, credo che abbia avuto anche lui la percezione di essere capitato in questo immenso teatro, anche un santuario, dove non c'era spazio per nessuno, nemmeno per lui".