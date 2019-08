Cds, Giordano scettico su Icardi-Juve: "Deve sistemare 7 giocatori, alcuni da 15mln lordi di stipendio"

Nel corso di Radio Marte, il giornalista del Corriere dello Sport Antonio Giordano ha parlato del mercato del Napoli: "Su Icardi è tutto vero. Molti ci accusano, ma non ce lo siamo inventati o sognati. Questo non significa bocciare Milik, le strategia cambiano in corso d'opera, nel giro di due minuti chissà quante cose si stanno realizzando o sfumando. Icardi è una possibilità molto seria, compatibilmente con l'interesse anche dell'Inter, di Icardi, Wanda e del bilancio e le azioni di disturbo della Juve che appartengono a tutti. La 9 della Juve? Quella del Napoli è indossata da chi potrebbe anche partire (Verdi, ndr). A me sembra difficile la Juve, non voglio dare lezioni, ma qualsiasi azienda ha esigenze di bilancio a cui non possono sottrarsi. La Juve deve sistemare ancora sette giocatori, alcuni con ingaggi da 7,5mln di euro netti, ovvero 15 lordi a bilancio. Parliamo di tanti soldi".