CdS, Marolda perplesso su James: "Troppi infortuni e partite saltate"

In diretta u Radio CRC, è intervenuto Francesco Marolda, giornalista del Corriere dello Sport per parlare delle voci su James Rodriguez: “L'Inter è una squadra tutta da scoprire, del resto Conte ha accettato proprio perché ha chiesto un rafforzamento della squadra, che non parte da zero. Il Napoli per tener testa a Inter e Juve deve rafforzarsi. Quando parlavo di qualità non mi riferivo a Di Lorenzo al posto di Hysaj o Veretout al posto di Allan, mi riferisco piuttosto al reparto d'attacco. Se tieni Insigne, Milik e Callejon e aggiungi James Rodriguez e Lozano, allora si aggiunge qualità. Non metto in dubbio le capacità tecniche di James Rodriguez, ma ho una preoccupazione: il fisico. Nelle ultime stagioni ha saltato tante partite per vari infortuni”.