CdS, Salvione: "Kvara? A volte dovrebbe essere meno appariscente"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Pasquale Salvione, Corriere dello Sport: “Al Napoli è cambiato il mondo con Conte. Gli azzurri arrivano alla sosta al primo posto, ma non è la cosa più importante. Quello che pesa è che il Napoli ora sa di avere una squadra, destinata a crescere e a rafforzarsi col passare del tempo. La strada tracciata è ottima, poi questa sosta aiuterà Lukaku e gli altri che sono rimasti per migliorarsi e stare sul pezzo.

Alla ripresa ci sarà un tour de force complicato. Nella testa di Conte c’è il traguardo massimo, ma è consapevole che il percorso resta lungo e pieno di curve. Inter e Juventus hanno il peso della Champions, lo sappiamo bene. Il Napoli ha il dovere di sfruttare questo vantaggio e avrà la possibilità di aggiungere valore dalla panchina, senza la stanchezza delle coppe. Rrahmani? Sta tornando ad essere un giocatore importante, che l’anno scorso ha sofferto come tutti una fase difensiva allo sbando. La presenza di Buongiorno poi sta aiutando il reparto ad avere più garanzie. Kvara appesantito? La caviglia contro il Como si è fatta sentire, lo ha condizionato. Poi da lui ci attendiamo sempre una partita da fenomeno. A volte dovrebbe essere meno appariscente e più efficace nella semplicità, gli serve tornare brillante come nell’anno dello Scudetto”.