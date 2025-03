Cds, Salvione: "Quando Conte parla, mostra di aver inteso il problema"

Nel corso della trasmissione “Bordocampo – II Tempo”, è intervenuto il giornalista del Corriere dello Sport Pasquale Salvione: “Il solito problema del Napoli quest’anno è emerso di nuovo. Ormai è diventato enorme, soprattutto se si considera che gli azzurri hanno segnato 20 gol in meno dell’Inter e 18 in meno dell’Atalanta. Questo spiega meglio di ogni cosa quale sia la difficoltà”.

“Come a Como, il Napoli ha creato tanto, 6 tiri in porta senza trovare il gol: se gli azzurri avessero chiuso il primo tempo con il punteggio di 2-0 nessuno avrebbe avuto da recriminare. Poi a volte si trovano davanti anche dei portieri in stato di grazia, e tutto diventa più complicato. Dal punto di vista difensivo il Napoli sta facendo bene, ma il divario con le altre rispetto a questo parametro non è così netto“.

“Guardiamo la classifica marcatori del Napoli quest’anno: primo Lukaku a 10, poi McTominay e infine Kvara e Anguissa a 5, quindi c’è bisogno dei gol di tutti. Mi aspetto che col rientro di Neres torni la fantasia offensiva fin qui persa, magari col ritorno ad un 4-3-3 più classico. Quando Conte parla di un mercato fatto di giocatori che segnino, mostra di aver ben inteso il problema. In vista della prossima stagione, dove il Napoli dovrà per forza rinforzare la rosa dovendo giocare la Champions, bisognerà fare una riflessione di questo tipo“.